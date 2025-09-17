Müller: „Ich will mich messen“

Thomas Müller ist nach eigener Aussage nicht zu den Vancouver Whitecaps gewechselt, um seinen Vorruhestand zu genießen. „Für mich war es wichtig, dass die Mannschaft wettbewerbsfähig ist“, sagt der 36-Jährige gegenüber ‚The Athletic‘, „ansonsten macht es in dieser Phase meiner Karriere keinen Sinn, zu einem Verein zu gehen, nur um dort herumzuhängen und, ich weiß nicht, auf den Platz zu gehen und ein bisschen Volleyball zu spielen. Das kann ich auch tun, ohne für eine Profifußballmannschaft zu spielen. Wenn man sich messen kann, macht es Spaß.“ Vor allem reize die Bayern-Legende die Teilnahme an neuen Wettbewerben wie der CONCACAF Champions League.

Müller will den Whitecaps mit all seiner Erfahrung weiterhelfen: „Ich denke, das braucht Zeit. Aber um ehrlich zu sein, meine Teamkollegen sind sehr aufgeschlossen, sie sind offen für Ratschläge, sie wollen besser werden und sie haben sehr, sehr gute Qualitäten. Ich glaube, ich kann ihnen helfen, diese auf dem Spielfeld besser einzusetzen.“ Der Offensivspieler selbst ist bislang gut in seine Zeit bei Vancouver gestartet. Nach drei Einsätzen stehen vier Treffer und eine Vorlage für Müller zu Buche. Dazu haben die Whitecaps als Dritter der Western Conference das Ticket für die Playoffs sicher.