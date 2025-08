Verhandlungen laufen: Messi-Vertrag bis 41?

Menschen, die bei Lionel Messis Profi-Debüt im Jahr 2004 geboren wurden, werden in diesem Jahr 21 Jahre alt. Der Stern des argentinischen Weltstars leuchtet seit mehr als zwei Jahrzehnten – und ein Ende ist nicht in Sicht. Zwar läuft der Vertrag des 38-Jährigen bei Inter Miami Ende des Jahres aus, doch ans Aufhören denkt der achtmalige Ballon d’Or-Gewinner noch lange nicht.

Die ‚Marca‘ berichtet, dass Miami und der Offensivkünstler in den Verhandlungen über ein neues Arbeitspapier weit fortgeschritten sind und beide Parteien die Verlängerung anstreben. Laut der spanischen Zeitung will der MLS-Klub seinem Superstar einen Vertrag bis mindestens 2028 geben – Messi wäre zu diesem Zeitpunkt 41 Jahre alt.

Saudi-Arabien perlt an Messi ab

Der Vertrag soll eine Art Blankoscheck für den Weltmeister sein. Er darf dabei so lange spielen, wie er Lust hat und soll dann im Anschluss in anderer Funktion an den Verein gebunden werden.

Das große Ziel von Messi ist die Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Kanada und Mexiko, für die er als Aushängeschild fungieren soll. In den vergangenen Wochen und Monaten kursierten immer wieder Meldungen, wonach auch die staatsfinanzierte saudi-arabische Liga intensiv an Messi baggert. Dieser scheint sich für seinen Karriereausklang aber der MLS zu verschreiben.