Garnacho will zum FC Chelsea

Linksaußen Alejandro Garnacho, der Manchester United wie auch einige andere namhafte Teamkollegen verlassen will, hat sich auf den FC Chelsea als neuen Arbeitgeber festgelegt. Laut Fabrizio Romano haben die Blues bereits Gespräche mit dem 21-Jährigen geführt, aber noch nicht mit den Red Devils verhandelt. Ob der Deal über die Bühne geht, soll hauptsächlich von der geforderten Ablösesumme abhängen.

So oder so dürfte bis zu Garnachos möglicher Unterschrift in London noch etwas Zeit vergehen, weil sich der FC Chelsea nach Einkäufen für rund 235 Millionen Euro zunächst auf Abgänge sowie auf die Unterschrift von Xavi Simons (22) von RB Leipzig konzentriert. Garnacho kam in drei Jahren bei den Profis von United auf 144 Einsätze, in denen er 26 Tore und 22 Vorlagen beisteuerte.