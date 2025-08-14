Werder offen für Zetterer-Verkauf

Kurz vor dem Saisonstart am Freitag (20:45 Uhr) bei Arminia Bielefeld im DFB-Pokal läuft beim SV Werder Bremen der Poker um Stammtorhüter Michael Zetterer heiß. Wie die ‚DeichStube‘ berichtet, ist der SVW offen für einen Verkauf des 30-Jährigen. Öffentlich wollen sich die Verantwortlichen zu der Personalie nicht äußern. Der Bundesligist erhofft sich eine Ablösesumme von fünf Millionen Euro und benötigt noch Einnahmen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Und während laut der ‚Bild‘ West Ham United aus dem Rennen um den Schlussmann ausgestiegen ist, forciert mittlerweile in Eintracht Frankfurt ein Konkurrent aus Deutschland einen Transfer. Bei der SGE steht Kapitän Kevin Trapp (35) vor einem Abgang zum Paris FC. Gegen Bielefeld wird Zetterer am Freitag zwischen den Pfosten stehen. Das zumindest verriet Horst Steffen auf der Pressekonferenz.