Spieler will weg: Schalke erreicht Bulut-Angebot

Dem FC Schalke 04 steht möglicherweise der Abgang von Taylan Bulut bevor. Ein Interessent hat ein offizielles Angebot eingereicht.

von Lukas Weinstock - Quelle: Yagiz Sabuncuoglu
Taylan Bulut für Schalke im Training @Maxppp

Taylan Bulut gehört trotz Vertragsverlängerung im Februar zu den Abgangskandidaten bei Schalke 04. Der 19-Jährige will den nächsten Karriereschritt wagen und Gelsenkirchen verlassen.

Ein möglicher Abnehmer hat sich dafür nun gefunden. Wie Yagiz Sabuncuoglu berichtet, hat Besiktas ein offizielles Angebot bei den Königsblauen eingereicht, um Bulut zu verpflichten. Die genaue Höhe nennt der türkische Transferjournalist nicht. Demzufolge will Bulut unbedingt an den Bosporus wechseln und wartet zur Stunde auf eine Übereinkunft zwischen den Vereinen.

Auch zahlreiche Bundesligisten hatten den deutschen U19-Nationalspieler auf dem Zettel, ziehen aber offenbar den Kürzeren. Buluts Vertrag beim Zweitligisten läuft 2029 aus.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
