Bayern trifft Kusi-Asare-Entscheidung

Sturmtalent Jonah Kusi-Asare darf sich in der anstehenden Saison beim FC Bayern beweisen. Laut ‚Sky‘ hat der deutsche Rekordmeister die Entscheidung gefällt, den 18-jährigen Angreifer zu behalten und ihn gebeten, sämtliche Leihanfragen abzublocken. Zuletzt waren mehrere Klubs aus dem europäischen Ausland dran. Darüber hinaus planen die Bayern, den 2026 auslaufenden Vertrag des Schweden zu verlängern.

Kusi-Asare ist als Backup für Stammkraft Harry Kane (32) eingeplant. Für den Engländer existiert außer dem 1,96 Meter großen Rechtsfuß keine weitere Alternative im Kader der Münchner. Darüber hinaus ist der Ausgang im Poker um Nick Woltemade (23/VfB Stuttgart) nach wie vor offen. Kusi-Asare konnte sich in der bisherigen Saisonvorbereitung mit mehreren Treffern ins Rampenlicht spielen und hat damit bei Trainer Vincent Kompany bleibenden Eindruck hinterlassen.