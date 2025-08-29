Mainz-Verhandlungen mit Böving

Nach der erfolgreichen Qualifikation für die Conference League will der 1. FSV Mainz 05 in der Offensive noch einmal nachlegen. Laut ‚Sky‘ arbeiten die Rheinhessen an einem Transfer von William Böving (22) von SK Sturm Graz. Dem Bezahlsender zufolge wurde das erste Angebot in Höhe von 2,5 Millionen Euro abgelehnt, die Österreicher sollen mehr als drei Millionen verlangen.

Schon Anfang Juli war ein Wechsel des Dänen ein heißes Thema, die Spur war dann aber wieder erkaltet. Auch durch die Muskelverletzung von Benedict Hollerbach (24) nimmt die Personalie jetzt wieder an Fahrt auf. Sportdirektor Niko Bungert bestätigte gestern im ‚SWR‘, dass Mainz noch mindestens einen Offensivspieler holen wird.