Menü Suche
Kommentar
Bundesliga

Mainz-Verhandlungen mit Böving

von Dominik Sandler - Quelle: Sky | SWR
1 min.
Böving ist voll im Fokus. @Maxppp

Nach der erfolgreichen Qualifikation für die Conference League will der 1. FSV Mainz 05 in der Offensive noch einmal nachlegen. Laut ‚Sky‘ arbeiten die Rheinhessen an einem Transfer von William Böving (22) von SK Sturm Graz. Dem Bezahlsender zufolge wurde das erste Angebot in Höhe von 2,5 Millionen Euro abgelehnt, die Österreicher sollen mehr als drei Millionen verlangen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Schon Anfang Juli war ein Wechsel des Dänen ein heißes Thema, die Spur war dann aber wieder erkaltet. Auch durch die Muskelverletzung von Benedict Hollerbach (24) nimmt die Personalie jetzt wieder an Fahrt auf. Sportdirektor Niko Bungert bestätigte gestern im ‚SWR‘, dass Mainz noch mindestens einen Offensivspieler holen wird.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Bundesliga
Sturm
Mainz 05
William Bøving

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Bundesliga Bundesliga
Sturm Logo SK Sturm Graz
Mainz 05 Logo 1. FSV Mainz 05
William Bøving William Bøving
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert