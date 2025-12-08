Neuer Klub für vereinslosen Tomiyasu?

Ajax Amsterdam prüft offenbar die Verpflichtung des aktuell vereinslosen Takehiro Tomiyasu (27). Der 42-fache japanische Nationalspieler befindet sich laut ‚Voetbal International‘ schon länger auf der Liste der Niederländer und könnte mit seiner Vielseitigkeit und Erfahrung die Abwehr stabilisieren.

Nach acht Trainerwechseln seit Erik ten Hags Abgang 2022 ist Ajax neben dem Platz instabil und auf dem Feld weit hinter den Erwartungen. Die aktuelle Saison verläuft ebenfalls schwach: Platz vier in der Eredivisie und siegloses Schlusslicht in der Champions League. Tomiyasu, der bei Arsenal in 84 Spielen auf allen vier Abwehrpositionen zum Einsatz kam, verletzte sich im Februar schwer am Knie. Sein Vertrag wurde schließlich im Juli in beiderseitigem Einvernehmen aufgelöst, seitdem widmet sich Tomiyasu der Rehabilitation. Ein Wechsel nach Amsterdam wäre für ihn die Chance, sich für die japanische Nationalmannschaft und die im Sommer anstehende WM zu empfehlen.