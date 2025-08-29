Menü Suche
UEFA U21 Championship Qualification

Ohne Wanner: Di Salvo beruft U21-Kader

von Lukas Weinstock - Quelle: dfb.de
Antonio Di Salvo für den DFB im Einsatz @Maxppp

Antonio Di Salvo hat sein Aufgebot für die anstehenden Länderspiele der deutschen U21-Nationalmannschaft gegen Albanien (5. September) und Lettland (9. September) nominiert. Nur wenige Spieler der Mannschaft, die bei der zurückliegenden Europameisterschaft erst im Finale gegen England (2:3) scheiterte, sind verblieben. Dazu gehören Nelson Weiper, Brajan Gruda, Nicoló Tresoldi, Lukas Ullrich und Elias Baum. Paul Wanner soll sich nach seiner Sprunggelenksverletzung komplett auskurieren und fehlt deshalb im Kader.

DFB-Nachwuchs
UNSERE NEUE U 21! 👇️🤩

🇦🇱🇩🇪 5. September, 18 Uhr (Elbasan),
Freundschaftsspiel auf @ProSiebenMAXX
🇩🇪🇱🇻 9. September, 20.30 Uhr (Rostock),
EM-Qualifikation in @sat1

🎟️⛵️ Tickets für das Spiel im Ostseestadion:

#U21 #UNSEREZUKUNFT
Bei X ansehen

Dafür gibt es zahlreiche neue Gesichter, die ihr Debüt in der U21 feiern. Mit Werder Bremens neuer Nummer eins Mio Backhaus, Said El Mala, Muhammed Damar, Finn Jeltsch und Tom Rothe verfügt Deutschland aber weiterhin über vielversprechende und bereits bundesligaerfahrene Youngsters.

Deutschland U21
Paul Wanner

