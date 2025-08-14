Matic verlässt Lyon vorzeitig

Die Zeit von Nemanja Matic bei Olympique Lyon ist vorbei. Wie der Ligue 1-Klub mitteilt, wurde die eigentlich noch bis Ende der anstehenden Saison angelegte Zusammenarbeit mit dem 37-jährigen Mittelfeldspieler vorzeitig beendet und der bis 2026 gültige Vertrag aufgelöst. Matic war Anfang 2024 zu OL gewechselt und bestritt 58 Spiele für den Klub.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Als absoluter Profi hat er sich auch als Bezugspunkt in der Kabine und wertvolle Stütze für die jüngeren Spieler etabliert“, schreibt Lyon in seiner Mitteilung, „Olympique Lyon dankt Nemanja herzlich für sein Engagement und seine Professionalität während seiner Zeit beim Verein und wünscht ihm alles Gute für seine weitere Karriere.“