Werder: Silva-Transfer vor dem Aus?

Die Chance auf einen Wechsel von André Silva (29) zum SV Werder Bremen wird immer geringer. Wie der ‚kicker‘ berichtet, hegt der SVW mittlerweile starke Zweifel daran, ob der Transfer noch zustande kommt. Laut der ‚Bild‘ prüfen die Norddeutschen die Silva-Alternativen jetzt deutlich intensiver und schauen sich andernorts um.

Da Silva bei RB Leipzig sieben Millionen Euro im Jahr verdient, ist der Deal bislang finanziell für Werder nicht zu stemmen. Zwar ist der Portugiese bereit für die Rückkehr nach Bremen, große Gehaltseinbußen sollen damit aber aus Spielersicht nicht einhergehen. In den vergangenen fünf Testspielen erzielte der Bundesligist lediglich einen Treffer, bis auf Maximilian Wöber (27/Leeds United), Samuel Mbangula (21/Juventus Turin) und den sich im Anflug befindenden Isaac Schmidt (25/Leeds United) muss Trainer Horst Steffen ohne Neuzugänge auskommen.