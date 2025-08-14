Ampeln auf Grün: Werder holt Schmidt aus England

Dem SV Werder Bremen ist es offenbar gelungen, einen neuen Rechtsverteidiger zu verpflichten. Isaac Schmidt wird aller Voraausicht nach von Leeds United per Leihe für eine Saison zu den Grün-Weißen wechseln, berichtet das ‚Corner Magazine‘. Alle Ampeln stehen auf Grün, so das Schweizer Fußballmagazin. Werder sichert sich zudem eine Kaufoption für den 25-Jährigen.

Der Deal schien vor einiger Zeit schon über die Bühne, dann gab es aus Leeds wohl keine Freigabe für Schmidt. Mit Verzögerung sieht nun aber alles danach aus, dass der dreimalige Nationalspieler künftig in der Bundesliga aufläuft.