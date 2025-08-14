Menü Suche
Monaco-Juwel Ilenikhena in die Bundesliga?

von Tobias Feldhoff - Quelle: Foot Mercato
George Ilenikhena macht ein entschlossenes Gesicht @Maxppp

Angreifer George Ilenikhena von der AS Monaco hat Interesse in der Bundesliga geweckt. Nach Informationen der französischen FT-Partnerseite Foot Mercato haben Bayer Leverkusen und der VfB Stuttgart das 18-jährige Sturm-Talent auf dem Schirm. Konkrete Schritte haben die beiden Klubs allerdings noch nicht unternommen.

Aufmerksam geworden sind neben den deutschen Vertretern auch der FC Villarreal und der AC Florenz. Monaco wiederum würden den Neuzugang aus dem vergangenen Sommer am liebsten behalten. Drei Treffer und zwei Vorlagen hat der Nigerianer, der für stolze 19 Millionen Euro von Royal Antwerpen gekommen war, in seiner ersten Saison für die Monegassen beigesteuert.

