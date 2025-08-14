Menü Suche
Neuer Stürmer: Magdeburg bietet Rekordsumme

von Dominik Schneider - Quelle: Corner Magazine
Kaly Sène bittet um Ruhe @Maxppp

Der 1. FC Magdeburg könnte bald einen neuen vereinsinternen Transferrekord aufstellen. Laut dem ‚Corner Magazine‘ hat der Zweitligist bereits ein Angebot für Kaly Sène vom FC Lausanne-Sport abgegeben. Der Zweitligist stellt dem Bericht zufolge eine Ablöse in Höhe von zwei Millionen Euro in Aussicht. Dem 24-jährigen Senegalesen wurde ebenfalls ein Vertragsangebot vorgelegt.

Sollte der Deal tatsächlich über die Bühne gehen, wäre Martijn Kaars (25) als Top-Neuzugang abgelöst. Für den Niederländer überwiesen die Verantwortlichen aus Magdeburg vergangenen Sommer 800.000 Euro an Helmond Sport. In die laufende Saison startete Sène hervorragend. Der Stürmer traf in drei Super League-Partien dreimal, ebenso war er dreimal in den bisherigen Conference League-Qualifikationsspielen erfolgreich.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
