Eintracht: Santos vor Blitz-Comeback?

Kauã Santos könnte nach seinem Kreuzbandriss im April deutlich früher ins Tor von Eintracht Frankfurt zurückkehren als gedacht. Wie die ‚Bild‘ berichtet, ist theoretisch sogar ein Einsatz im DFB-Pokal am Sonntag gegen Oberligist FV Engers (13 Uhr) möglich. Der Brasilianer trainiert der Boulevardzeitung zufolge inzwischen wieder voll mit und befindet sich seit dieser Woche auch zurück im Mannschaftstraining.

Unter der Anzeige geht's weiter

Demnach hängt es einzig und allein an der Entscheidung von Trainer Dino Toppmöller, wann Santos in die Startformation zurückkehrt. Das Comeback des 22-Jährigen soll jedoch ohne Druck und nicht zu früh erfolgen. Spätestens aber bis zum 3. Spieltag am 12. September nach der Länderspielpause soll Santos laut ‚Bild‘ zwischen die Pfosten zurückkehren. Möglich, dass das frühe Comeback den Abschied von Kevin Trapp (35) beschleunigt hat, der seinen Stammplatz an Santos verlor und nun vor dem Wechsel zum Paris FC steht.