Ablöse und Vertrag: Neue Details zum Trapp-Transfer

91 Mal stand Kevin Trapp (35) von 2015 bis 2018 zwischen den Pfosten von Paris St. Germain. Jetzt geht es voraussichtlich zum PSG-Stadtrivalen Paris FC. Nach Informationen der ‚Bild‘ soll der Wechsel bis Anfang nächster Woche eingetütet werden. Ein Trapp-Einsatz im DFB-Pokal gegen den FV Engers am Sonntag sei unwahrscheinlich.

Eintracht Frankfurt wird „aus Verbundenheit […] maximal eine niedrige einstellige Millionensumme“ fordern, berichtet die ‚Bild‘ weiter. Vertraglich gebunden ist Trapp (383 Eintracht-Einsätze) am Main bis 2026.

In Paris winkt unterdessen ein lukrativer Vertrag bis 2028, womöglich mit Anschlussrolle im Verein. Die finale Einigung mit Spieler und Verein haben die finanzstarken Franzosen wohl noch nicht erreicht, laut ‚Bild‘ rechnet man bei der SGE aber fest mit einem Trapp-Transfer nach Paris.

Kauã Santos (22) wird nach seinem Kreuzbandriss im Herbst zurückerwartet und soll dann auch wieder Stammtorwart sein. Als möglichen Ersatz für Trapp haben die Frankfurter Michael Zetterer (30) von Werder Bremen im Visier.