Eintracht: Trapp-Nachfolger aus der Bundesliga?

Kevin Trapp wird Eintracht Frankfurt aller Voraussicht nach in Kürze verlassen. Kommt sein Nachfolger aus der Bundesliga?

von Lukas Weinstock - Quelle: kicker
Kevin Trapp im Einsatz für Eintracht Frankfurt @Maxppp

Erst vor wenigen Stunden kam die überraschende Meldung, dass Kevin Trapp Eintracht Frankfurt in diesem Sommer den Rücken kehren könnte. Der 35-Jährige soll kurz vor einem Wechsel zum Paris FC stehen, sodass die Eintracht angesichts der Kreuzbandverletzung von Kauã Santos (22) auf der Suche nach einem neuen Torhüter ist.

Dabei könnte die SGE in der Bundesliga fündig geworden sein. Nach Informationen des ‚kicker‘ befindet sich Michael Zetterer auf der Frankfurter Liste. Der 30-Jährige steht noch bis 2027 bei Ligakonkurrent Werder Bremen unter Vertrag.

Michael Zetterer 2425

Der deutsche Keeper konnte kürzlich erst das Werder-interne Duell um den Posten als Nummer eins gegen Mio Backhaus (21) für sich entscheiden. Einem Abgang aus Bremen steht Zetterer dem Vernehmen nach aber offen gegenüber. Für den gebürtigen Münchner ruft Bremen etwa fünf Millionen Euro Ablöse auf.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
