Antony vor 25-Millionen-Wechsel

Betis Sevilla holt Antony (25) also doch zurück. ‚The Athletic‘ berichtet von einem festen Transfer des brasilianischen Technikers, der die vergangene Rückrunde bereits leihweise in Andalusien verbrachte. Zuletzt hieß es eigentlich, der Deal mit Manchester United würde nicht zustande kommen aufgrund unterschiedlicher finanzieller Vorstellungen.

Nun geht der Wechsel dem englischen Fachportal zufolge für 25 Millionen Euro über die Bühne. Darüber hinaus sei eine 50-prozentige Weiterverkaufsbeteiligung vereinbart worden. Zur Einordnung: Die Red Devils hatten vor drei Jahren noch 95 Millionen Euro für Antony auf den Tisch gelegt.