VfB geht bei Lukébakio leer aus

Benfica Lissabon schnappt sich Dodi Lukébakio (27). Fabrizio Romano berichtet von einer vollständigen Einigung zwischen dem FC Sevilla und dem portugiesischen Vizemeister. Der Medizincheck erfolge am heutigen Montag.

Lukébakio, der jüngst auch mit dem VfB Stuttgart in Verbindung gebracht wurde, unterschreibt laut Romano bis 2030. In Andalusien steht der belgische Angreifer aktuell noch bis 2028 unter Vertrag.