Fener mit prominentem Doppelschlag

Fenerbahce holt ein prominentes Duo an Bord. Fabrizio Romano berichtet von den bevorstehenden Wechseln von Offensivakteur Marco Asensio (29/PSG) und Schlussmann Ederson (32/Manchester City) zum türkischen Spitzenklub.

Während bislang nicht durchgesickert ist, wie teuer Asensio wird, fließe für Ederson eine Ablöse zwischen 13 und 14 Millionen Euro. Damit hat City Platz auf der Torhüterposition für Gianluigi Donnarumma (26) geschaffen, der unbedingt von PSG losgeeist werden soll. Der Durchbruch in den Verhandlungen lässt aber noch auf sich warten.