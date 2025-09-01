Menü Suche
Kommentar
Süper Lig

Fener mit prominentem Doppelschlag

von Julian Jasch - Quelle: Fabrizio Romano
Ederson in der Kabine @Maxppp

Fenerbahce holt ein prominentes Duo an Bord. Fabrizio Romano berichtet von den bevorstehenden Wechseln von Offensivakteur Marco Asensio (29/PSG) und Schlussmann Ederson (32/Manchester City) zum türkischen Spitzenklub.

Unter der Anzeige geht's weiter

Während bislang nicht durchgesickert ist, wie teuer Asensio wird, fließe für Ederson eine Ablöse zwischen 13 und 14 Millionen Euro. Damit hat City Platz auf der Torhüterposition für Gianluigi Donnarumma (26) geschaffen, der unbedingt von PSG losgeeist werden soll. Der Durchbruch in den Verhandlungen lässt aber noch auf sich warten.

veröffentlicht am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Süper Lig
Premier League
Ligue 1
Fenerbahce
ManCity
PSG
Marco Asensio
Ederson

Weitere Infos

Süper Lig Süper Lig
Premier League Premier League
Ligue 1 Ligue 1
Fenerbahce Logo Fenerbahce
ManCity Logo Manchester City FC
PSG Logo Paris Saint-Germain
Marco Asensio Marco Asensio
Ederson Ederson
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert