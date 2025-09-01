Stolze Ablöse: Einigung im Donnarumma-Poker

Gianluigi Donnarumma wird sich vorbehaltlich des Medizinchecks Manchester City anschließen. Wie Fabrizio Romano berichtet, haben sich die Skyblues mit Paris St. Germain geeinigt. Zuletzt standen 30 bis 35 Millionen Euro Ablöse im Raum.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der Medizincheck des 26-Jährigen ist für heute Nachmittag anberaumt, anschließend kann der Deal finalisiert werden. In Manchester winkt Donnarumma ein langfristiger Vertrag. Bei City nimmt der bei PSG ausgemusterte Schlussmann den Platz von Ederson (32) ein, den es aller Voraussicht nach zu Fenerbahce zieht.