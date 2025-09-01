Menü Suche
Stolze Ablöse: Einigung im Donnarumma-Poker

von Lukas Weinstock - Quelle: Fabrizio Romano
Gianluigi Donnarumma mit dem Ball in der Hand @Maxppp

Gianluigi Donnarumma wird sich vorbehaltlich des Medizinchecks Manchester City anschließen. Wie Fabrizio Romano berichtet, haben sich die Skyblues mit Paris St. Germain geeinigt. Zuletzt standen 30 bis 35 Millionen Euro Ablöse im Raum.

Der Medizincheck des 26-Jährigen ist für heute Nachmittag anberaumt, anschließend kann der Deal finalisiert werden. In Manchester winkt Donnarumma ein langfristiger Vertrag. Bei City nimmt der bei PSG ausgemusterte Schlussmann den Platz von Ederson (32) ein, den es aller Voraussicht nach zu Fenerbahce zieht.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
