Paukenschlag: Trapp vor Frankfurt-Abflug

Kevin Trapp (35) kehrt laut französischen Medien nach Paris zurück. Allerdings soll das Ziel des Keepers dieses Mal nicht PSG, sondern der finanzstarke Ligue 1-Aufsteiger Paris FC sein. Die Zeitung ‚Le Parisien‘ vermeldet, dass der Wechsel kurz bevorsteht.

Die Gespräche mit Trapp sollen seit mehreren Wochen laufen und in den vergangenen Stunden auf ein positives Ende zugesteuert sein. Final zu Papier sei der Deal noch nicht gebracht worden, befinde sich aber vor dem Abschluss.

In Frankfurt steht Trapp nur noch bis 2026 unter Vertrag. Seinen Stammplatz hatte der SGE-Kapitän im März an Kauã Santos (22) verloren, der sich kurz darauf allerdings einen Kreuzbandriss zuzog.

Der Brasilianer ist mittlerweile wieder im Training, einen Ersatz bräuchten die Frankfurter aber dennoch, sollte der Wechsel tatsächlich zeitnah über die Bühne gehen. In der Aufstiegssaison des Paris FC stand derweil der französische U21-Nationalspieler Obed Nkambadio (22) zwischen den Pfosten.