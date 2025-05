Milliarden-Projekt: Der Paris FC lässt PSG zittern

Paris St. Germain ist nicht nur in der französischen Hauptstadt seit vielen Jahren das Maß aller Dinge. Nein, PSG hat in ganz Frankreich kaum ernstzunehmende Konkurrenz. Den Meistertitel hat der Klub auch in dieser Saison mehr oder weniger im Vorbeigehen eingesackt.

Aber das muss nicht für immer so bleiben. Denn es gibt einen anderen Verein, der ein Big Player werden will. Der Paris FC spielt nächste Saison endlich auch mal wieder erstklassig. Es werden sehr, sehr hitzige Derbys erwartet, denn die beiden Vereine verbindet eine historische Rivalität der besonderen Art. Dazu trennen die Stadien der beiden Klubs künftig nur 44 Meter.

Aber hat der Paris FC überhaupt eine Chance gegen das mit katarischer Kohle vollgepumpte PSG? Die Antwort darauf geben die Kollegen von KICK11 in ihrem neuen Video.