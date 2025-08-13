Neuer Mitspieler im Haidara-Poker

Amadou Haidara kann sich über einen weiteren Verehrer aus der Ligue 1 freuen. Nachdem der Paris FC sich mit dem 27-Jährigen von RB Leipzig vor rund einer Woche auf einen Wechsel verständigt hat, versucht nach FT-Informationen der OGC Nizza, noch dazwischenzugrätschen. Der Mittelmeerklub hat sich ins Rennen um die Unterschrift des zentralen Mittelfeldspielers eingeschaltet und will Paris auf den letzten Metern noch übertrumpfen.

Ein Jahr vor Vertragsende steht bei Haidara ein Preis von 20 bis 25 Millionen Euro im Raum. Aufgrund der Tatsache, dass sowohl Paris als auch Leipzig zum RB-Kosmos gehören, sah es nach einem klaren Vorteil zugunsten des französischen Hauptstadtklubs aus. Doch noch sind die Verhandlungen zwischen den Vereinen trotz positiver Fortschritte nicht abgeschlossen. Nizza muss aber aufs Gaspedal drücken, will der Klub den Deal noch kapern. Neben Haidara beschäftigt sich Paris auch intensiv mit Torhüter Kevin Trapp (35) von Eintracht Frankfurt.