Sancho-Rückkehr: BVB-Spieler beziehen Stellung

Jadon Sancho und Borussia Dortmund – für viele Anhänger gehört dies unweigerlich zusammen. Tatsächlich wird ein drittes Engagement des Flügelspielers an der Strobelallee eifrig diskutiert, die Geschäftsführung hegt jedoch Zweifel. In der Kabine würde man Sancho dagegen offenbar mit offenen Armen empfangen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Wie die ‚Sport Bild‘ berichtet, haben sich einige nicht namentlich genannte Spieler hinter vorgehaltener Hand für eine Verpflichtung des 25-Jährigen ausgesprochen. Die Akteure sehen in Sancho einen Unterschiedsspieler.

Der Kontakt zwischen dem BVB und dem Engländer ist dem Blatt zufolge nie ganz abgerissen. In der Kovac’schen Offensive fehlt allerdings die klassische Flügelposition, auf der Sancho bei den Schwarz-Gelben in der Vergangenheit für Furore sorgte. Zudem ist offen, ob Disziplinfanatiker und Trainer Niko Kovac Freigeist Sancho Raum für Entfaltung lässt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Aktuell verdient das ehemalige Ausnahmetalent sein Geld noch immer bei Manchester United, an die der BVB Sancho 2021 für 85 Millionen Euro verkaufte. Aufgrund der wenig überzeugenden Darbietungen im Old Trafford wäre Sancho ungleich günstiger zu bekommen. Im Gespräch ist eine Ablöse von 18 bis 20 Millionen Euro. Der Spieler selbst wäre bereit, für eine Rückkehr auf die Hälfte seines Gehalts zu verzichten, das aktuell bei 16 Millionen Euro pro Jahr liegt.