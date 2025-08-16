Chukwuemeka-Deal: Maresca macht Hoffnung

Chelsea-Coach Enzo Maresca macht Borussia Dortmund Hoffnungen auf Carney Chukwuemeka. Auf einer Pressekonferenz vor dem Premier League-Auftakt gegen Crystal Palace am Sonntag (15 Uhr) äußerte er sich zum Mittelfeldspieler: „Er wird wahrscheinlich die Chance haben, zu gehen. Er trainiert mit denen, die auf eine Lösung warten.“

Beim FC Chelsea stehen noch einige Spieler auf der Abgangsliste, darunter laut Maresca auch der 21-jährige Engländer. Zuletzt war der BVB mit einer Leihofferte samt Kaufoption in Höhe von 17,5 Millionen Euro bei den Blues abgeblitzt. Die Londoner verlangen bei einem solchen Modell eine Ablöse von 20 bis 22 Millionen Euro. Auch Juventus Turin schaltete sich jüngst in den Poker um Chukwuemeka ein.