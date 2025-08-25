Pech für Werder: SGE-Plan mit Weiper gescheitert

Durch die anstehende Vertragsverlängerung von Nelson Weiper bei Mainz 05 ist Werder Bremen ein spannender Deal entgangen. Wie die ‚Frankfurter Rundschau‘ berichtet, sah der Plan von Eintracht Frankfurt vor, den Mittelstürmer zu verpflichten und im Paket mit Verteidiger Elias Baum (19) direkt an die Grün-Weißen weiterzuverleihen.

Weiper war wegen seines Zögerns in den Vertragsverhandlungen von Mainz vom Spielbetrieb der ersten Mannschaft suspendiert worden, ein vorzeitiger Abgang stand im Raum. Die SGE wollte sich dem Bericht zufolge für etwa zehn Millionen Euro den Zuschlag sichern. Doch am gestrigen Sonntag verkündeten die Rheinhessen überraschend, dass der Streit beigelegt wurde und die Zusammenarbeit fortgeführt wird. Dies soll auch in Kürze vertraglich fixiert werden. Ein Wechsel des Youngsters ist damit vom Tisch.