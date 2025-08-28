Kehrtwende perfekt: Weiper setzt Unterschrift

Anfang der vergangenen Woche hatte sich ein unrühmliches Ende der langjährigen Beziehung zwischen dem 1. FSV Mainz 05 und Eigengewächs Nelson Weiper angebahnt. Doch die Parteien konnten den Streit über die Vertragssituation beilegen und gehen nun doch in eine gemeinsame Zukunft. Wie der Bundesligist offiziell mitteilt, hat der 20-jährige Mittelstürmer seinen Kontrakt bis 2029 verlängert.

Ursache des Konflikts war der ursprünglich am Saisonende auslaufende Vertrag und damit drohende ablösefreie Abgang im kommenden Sommer. Weiper hatte mit der Verlängerung lange gezögert und wurde in der Folge für die Spiele im Pokal gegen Dynamo Dresden (1:0) und in der Conference League-Qualifikation gegen Rosenborg Trondheim (1:2) aus dem Kader gestrichen und in die U23 versetzt. Beim Liga-Auftakt gegen den 1. FC Köln (0:1) kam der U21-Nationalspieler dann wieder als Joker zum Einsatz, weitere Auftritte im Mainzer Trikot werden folgen.

05-Sportvorstand Christian Heidel sagt über die Unterschrift: „Nelson ist nicht nur ein herausragendes Talent mit unbestrittenen sportlichen Qualitäten, sondern vor allem auch ein echter Mainzer. Er ist hier geboren und mit vollem Herzen dabei. Nelson identifiziert sich mit dem Verein der Stadt und seiner Heimat. Wir freuen uns sehr, dass er sich jetzt vier weitere Jahre zu Mainz 05 bekennt, wo er vor 13 Jahren mit dem Fußballspielen begann.“

Weiper selbst ergänzt: „Für mich ist Mainz 05 auch in der Zukunft der richtige Schritt. Ich fühle mich sehr wohl hier, sportlich und menschlich passt es einfach für mich. Die Verantwortlichen und der Trainer vertrauen auf mich, und dieses Vertrauen will ich auf dem Platz zurückzahlen. Ich bin gebürtiger Mainzer, liebe diese Stadt und den Verein und freue mich sehr, weiter vor meiner Familie, meinen Freunden und den überragenden Fans in der Mewa Arena zu spielen.“

In den vergangenen Wochen wurde der gebürtige Mainzer, der seit seinem siebten Lebensjahr für die Rheinhessen spielt, bei mehreren Premier League-Klubs und beim VfB Stuttgart als möglicher Ersatz für Nick Woltemade (23) gehandelt. Einem Bericht zufolge wollte auch Eintracht Frankfurt den Youngster verpflichten und umgehend an Werder Bremen weiterverleihen. Weiper bleibt nun jedoch bei den 05ern und soll nach dem Abgang von Jonathan Burkardt (25/Eintracht Frankfurt) eine tragende Rolle im Sturmzentrum einnehmen.