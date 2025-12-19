Einigung nahe: Kampl vor dem Leipzig-Abschied

Sportlich spielt Kevin Kampl schon länger keine große Rolle mehr bei RB Leipzig. Vor einigen Tagen traf ihn dann noch ein persönlicher Schicksalsschlag. Der Tod seines Bruders veranlasste den Mittelfeldspieler dazu, nur noch individuell zu trainieren und allmählich seine Zelte in Sachsen abzubrechen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Laut ‚Bild‘ steht der 35-jährige Slowene vor der Vertragsauflösung bei RB. Entsprechende Verhandlungen laufen dem Bericht der Boulevardzeitung zufolge und könnten am Wochenende zum Abschluss kommen. Freigestellt ist Kampl schon seit dem Bekanntwerden seines familiären Verlusts.

Ob der verdiente Leipzig-Profi seine Schuhe endgültig an den Nagel hängt, ist heute noch nicht abzusehen. Zunächst wird der 28-fache Nationalspieler bis zum Sommer bei seiner Familie verweilen. Anschließend soll die Entscheidung getroffen werden, ob er noch einmal woanders angreifen wird.