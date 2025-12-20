Vertrag unterschrieben: Wolfsburg hält an Bauer fest

Daniel Bauer wird vom VfL Wolfsburg zum Cheftrainer befördert. Einem Bericht der ‚Bild‘ zufolge hat der Interimscoach schon einen langfristigen Vertrag in der Autostadt unterschrieben. Die Rede ist von einem Zwei- oder Dreijahreskontrakt.

Bauer darf sich seit Anfang November an der Seitenlinie des Bundesligisten beweisen. Aus vier Ligaspielen holte der VfL seitdem ordentliche sieben Punkte. Der erfolgreiche Turnaround hat ihm nun eine Festanstellung verschafft.

Bauer selbst ließ erst kürzlich durchblicken: „Der Zusammenhalt und die Bindung sind extrem eng. Wir haben ein Feuer im Klub und in der Stadt entfacht. Wir sind auf einem guten Weg, und ich würde gerne den Weg mit den Jungs weitergehen.“