Transfer-Anfrage wegen Paquetá

von Lukas Hörster - Quelle: FT-Info
Lucas Paquetá in Aktion für West Ham United @Maxppp

Zauberfuß Lucas Paquetá (28) könnte noch vor dem Deadline Day am Montag innerhalb der englischen Premier League wechseln. Nach FT-Informationen hat sich Aston Villa bei West Ham United nach den Konditionen für einen möglichen Transfer erkundigt.

Die Antwort aus London: Knapp 70 Millionen Euro müssen es schon sein, damit der 55-malige brasilianische Nationalspieler die Freigabe erhält. Ob es zum Deal kommen kann, ist ohnehin noch offen. Paquetá käme als Ersatz für Morgan Rogers (23), falls es diesen noch zu einem anderen Klub wie dem interessierten FC Chelsea zieht.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
