La Liga

Dreikampf um Ex-Unioner Becker

von Dominik Schneider - Quelle: Relevo
Sheraldo Becker (l.) mit einer Flanke @Maxppp

Bis Montag könnte sich Sheraldo Becker noch einem neuen Arbeitgeber anschließen. Laut ‚Relevo‘ buhlen mit Rayo Vallecano, RCD Mallorca und CA Osasuna gleich drei spanische Vereine um die Dienste des Torjägers von Real Sociedad. Dem Bericht zufolge ist damit zu rechnen, dass Becker San Sebastián gegen Ende des Transferfensters zu günstigen Konditionen verlassen darf.

Der 30-jährige Nationalspieler von Suriname steht noch bis 2026 bei Real Sociedad unter Vertrag. In der vergangenen Spielzeit kam er noch wettbewerbsübergreifend zu 36 Pflichtspieleinsätzen für seinen Klub, erzielte dabei drei Tore und drei Assists. Seit Saisonbeginn stand Becker nicht mehr im Kader. Zwischen 2019 und 2024 war er für Union Berlin am Ball.

