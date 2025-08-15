Preisschild steht: BVB gibt Chukwuemeka-Angebot ab

Borussia Dortmund schaltet bei Carney Chukwuemeka einen Gang höher. Wie ‚Talksport‘ berichtet, hat der BVB dem FC Chelsea ein konkretes Angebot unterbreitet. Demzufolge haben die Blues die Offerte einer Leihe mitsamt Kaufpflicht von rund 17,5 Millionen Euro aber bereits abgelehnt. Der Klub-WM-Sieger würde einem solchen Modell laut ‚Sky‘ bei einer Summe von 20 bis 22 Millionen Euro zustimmen.

Chukwuemeka verbrachte bereits die Rückrunde der vergangenen Saison leihweise beim BVB und würde gerne bleiben. Um den Mittelfeldspieler unter Vertrag zu nehmen, ist der Bundesligist dem Bezahlsender zufolge sogar zu einer hohen Weiterverkaufsbeteiligung bereit. Eine zeitnahe Einigung ist also angesichts der geringen Diskrepanz in puncto Ablöse nicht unwahrscheinlich.

Auch Juve interessiert

Im Werben um den 21-Jährigen ist der BVB aber nicht allein. Der ‚Corriere dello Sport‘ berichtet, dass auch Juventus Turin den 21-Jährigen auf dem Zettel hat. Ob Juve im Gegensatz zur Borussia an einem direkten Kauf statt vorheriger Leihe interessiert ist, geht nicht aus dem Bericht hervor. Chukwuemekas Vertrag auf der Insel läuft noch bis 2028.