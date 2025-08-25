12 Millionen: Wolfsburg-Transfer bald fix

Bundesligist VfL Wolfsburg verstärkt seine rechte Abwehrseite wohl zeitnah mit Milan van Ewijk (24). Laut Sacha Tavolieri geht es in den Verhandlungen mit Coventry City nur noch um die finalen Details.

Unter der Anzeige geht's weiter

Dem englischen Zweitligisten winken demnach zwölf Millionen Euro Ablöse, aufgeteilt in zehn Millionen Sockelsumme und zwei Millionen Boni. Wolfsburg ist sich mit van Ewijk selbst schon seit Wochen über einen Vierjahresvertrag einig und kann den Deal jetzt bald festzurren.