BVB: Verlängert Brandt?

von Dominik Sandler - Quelle: Sky
Julian Brandt am Ball für Borussia Dortmund @Maxppp

Die Zukunft von Julian Brandt bei Borussia Dortmund ist weiterhin ungewiss. Geschäftsführer Lars Ricken öffnet bei ‚Sky‘ jetzt die Tür für eine Vertragsverlängerung des 29-Jährigen, dessen Arbeitspapier im kommenden Jahr ausläuft: „Wir schauen, wie die Saison verläuft. Er kämpft sich aus seinem Tief heraus, ich kann mir auch eine Vertragsverlängerung vorstellen, wenn die Leistung stimmt.“

Die Leistung hat in der vergangenen Spielzeit, in die Brandt als Vize-Kapitän gegangen war, meistens nicht gestimmt. Aktuell hat der Offensivspieler seinen Stammplatz bei Niko Kovac verloren. Beim Saisonauftakt gegen den FC St. Pauli (3:3) wurde er zur Pause eingewechselt und konnte einen Treffer erzielen.

Julian Brandt

