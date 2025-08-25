VfB: Große Abwehrsorgen vor Pokalduell

Der VfB Stuttgart muss beim morgigen DFB-Pokalspiel gegen Eintracht Braunschweig (20:45 Uhr) auf zahlreiche Spieler verzichten. Auf der Pressekonferenz vor der Partie verkündete Trainer Sebastian Hoeneß, dass neben Leonidas Stergiou, Silas Katompa Mvumpa, Ameen Al-Dakhil und Justin Diehl auch Luca Jaquez und Jeff Chabot nicht zur Verfügung stehen. Jacquez hatte sich beim Liga-Auftakt gegen Union Berlin (1:2) einen Nasenbeinbruch zugezogen, Chabot laboriert an Adduktorenproblemen.

Vor allem in der Abwehr wird das Lazarett bei den Schwaben nun immer größer. „Wir haben über das Wochenende eine Thematik bekommen, aus der wir das Beste machen werden. Wir werden mit Ramon Hendriks und Finn Jeltsch starten, auch Dan-Axel Zagadou wird zum Kader gehören“, gab Hoeneß bereits zu Protokoll, wie er die zahlreichen Defensiv-Ausfälle kompensieren möchte.