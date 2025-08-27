Carrasco vor Atlético-Rückkehr

Atlético Madrid darf offenbar in Kürze einen Rückkehrer begrüßen. Wie die ‚as‘ berichtet, steht die Verpflichtung von Yannick Carrasco kurz bevor. Für den 31-jährigen Außenspieler, der bis 2027 an Al Shabab gebunden ist, wäre es das insgesamt dritte Engagement bei den Rojiblancos.

Der spanischen Tageszeitung zufolge ist Carrasco für einen „erschwinglichen Preis“ zu haben. Bevor der Transfer abgeschlossen werden kann, muss Atlético jedoch einen Spieler loswerden. Weltmeister Nahuel Molina (27), an dem Juventus Turin und Nottingham Forest Interesse bekunden, und der vom FC Getafe umworbene Carlos Martín (23) sind die wahrscheinlichsten Abgangskandidaten.