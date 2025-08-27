Menü Suche
Kommentar 1
La Liga

Carrasco vor Atlético-Rückkehr

von Lukas Weinstock - Quelle: as
Yannick Carrasco behauptet den Ball gegen Theo Hernandez @Maxppp

Atlético Madrid darf offenbar in Kürze einen Rückkehrer begrüßen. Wie die ‚as‘ berichtet, steht die Verpflichtung von Yannick Carrasco kurz bevor. Für den 31-jährigen Außenspieler, der bis 2027 an Al Shabab gebunden ist, wäre es das insgesamt dritte Engagement bei den Rojiblancos.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der spanischen Tageszeitung zufolge ist Carrasco für einen „erschwinglichen Preis“ zu haben. Bevor der Transfer abgeschlossen werden kann, muss Atlético jedoch einen Spieler loswerden. Weltmeister Nahuel Molina (27), an dem Juventus Turin und Nottingham Forest Interesse bekunden, und der vom FC Getafe umworbene Carlos Martín (23) sind die wahrscheinlichsten Abgangskandidaten.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (1)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

La Liga
SPL
Atl. Madrid
Shabab
Yannick Carrasco

Weitere Infos

La Liga La Liga
SPL Saudi Pro League
Atl. Madrid Logo Atlético Madrid
Shabab Logo Al Shabab
Yannick Carrasco Yannick Carrasco
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert