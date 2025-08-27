63 Millionen für Strand Larsen reichen nicht

Newcastle United ist auch mit einem aufgebesserten Angebot für Angreifer Jörgen Strand Larsen (25) nicht erfolgreich gewesen. Wie Fabrizio Romano berichtet, reichen die umgerechnet knapp 63,5 Millionen Euro nicht aus, um die Wolverhampton Wanderers von einem Verkauf zu überzeugen. Zuletzt blitzten die Magpies bereits mit einer Offerte über 58 Millionen Euro beim Ligarivalen ab.

„Bis jetzt ist Strand Larsen unser Spieler. Ich verstehe auch etwas von Fußball, jeder Spieler hat seinen Preis. Er wird niemals einen Wechsel erzwingen, aber natürlich wissen wir, dass Fußball Fußball ist. Wir müssen auf alles vorbereitet sein“, äußerte sich Wolves-Trainer Vítor Pereira zuletzt zum Stand der Dinge.