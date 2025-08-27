Menü Suche
Kommentar
Premier League

63 Millionen für Strand Larsen reichen nicht

von Julian Jasch - Quelle: Fabrizio Romano
1 min.
Jorgen Strand Larsen im Jersey der Wolverhampton Wanderers @Maxppp

Newcastle United ist auch mit einem aufgebesserten Angebot für Angreifer Jörgen Strand Larsen (25) nicht erfolgreich gewesen. Wie Fabrizio Romano berichtet, reichen die umgerechnet knapp 63,5 Millionen Euro nicht aus, um die Wolverhampton Wanderers von einem Verkauf zu überzeugen. Zuletzt blitzten die Magpies bereits mit einer Offerte über 58 Millionen Euro beim Ligarivalen ab.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Bis jetzt ist Strand Larsen unser Spieler. Ich verstehe auch etwas von Fußball, jeder Spieler hat seinen Preis. Er wird niemals einen Wechsel erzwingen, aber natürlich wissen wir, dass Fußball Fußball ist. Wir müssen auf alles vorbereitet sein“, äußerte sich Wolves-Trainer Vítor Pereira zuletzt zum Stand der Dinge.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Premier League
Newcastle
Wanderers
Jörgen Larsen

Weitere Infos

Premier League Premier League
Newcastle Logo Newcastle United
Wanderers Logo Wolverhampton Wanderers
Jörgen Larsen Jörgen Larsen
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert