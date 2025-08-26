Ex-Leverkusener Buendía erneut in die Bundesliga?

Auf immerhin 15 Pflichtspiele kam Emiliano Buendía bei Bayer Leverkusen im vergangenen halben Jahr. Die zwei Tore des Argentiniers haben der Werkself aber nicht ausgereicht, um ernsthaft über eine dauerhafte Verpflichtung des Leihspielers von Aston Villa nachzudenken.

Dennoch hat der 28-Jährige in der Bundesliga offenbar bleibenden Eindruck hinterlassen. Wie die ‚Birmingham Mail‘ berichtet, ist der VfB Stuttgart an einem Transfer des Offensivspielers interessiert. Buendía kann sowohl auf der Zehn als auch auf den Flügeln spielen und könnte so jene offensive Ergänzung sein, die die Schwaben in den finalen Tagen des Sommertransferfensters noch suchen.

Ob der VfB eine Leihe bevorzugt oder auch einen festen Transfer stemmen könnte, ist aktuell noch offen. Buendía steht bei den Villans bis 2027 unter Vertrag, gegen den FC Brentford (0:1) wurde er am vergangenen Wochenende nach einer Viertelstunde für den verletzten Boubacar Kamara (25) eingewechselt. 15 Minuten vor Schluss war sein Arbeitstag dann schon wieder beendet und Evann Guessand (24) kam für ihn in die Partie.