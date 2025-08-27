Fortuna macht Egouli zum Profi

Elias Egouli (23) soll seinen ersten Profivertrag bei Fortuna Düsseldorf unterschreiben. „Wir werden das sicher ändern, dass Elias noch keinen Profivertrag hat. Das haben wir vorgesehen, unabhängig davon, dass er jetzt sein erstes Spiel in der 2. Liga gemacht hat“, bestätigt Geschäftsführer Klaus Allofs gegenüber der ‚Bild‘ und führt aus: „Die Gespräche dazu laufen. Er hat sich über die U23 ins Rampenlicht gespielt, das ist etwas, was wir uns wünschen.“

Egouli war im vergangenen Jahr der Sprung vom fünftklassigen FC Düren zur Fortuna geglückt. Wie die Boulevardzeitung weiter berichtet, soll der gebürtige Kölner nun „in absehbarer Zeit seinen ersten Profivertrag unterschreiben“. Am vergangenen Wochenende feierte der Innenverteidiger gegen den SC Paderborn (2:1) sein Profi-, Startelf- und Zweitliga-Debüt in einem, stand zudem über die vollen 90 Minuten auf dem Platz.