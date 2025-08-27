Menü Suche
Bella-Kotchap verlässt Southampton

von Georg Kreul - Quelle: hellasverona.it
Armel Bella-Kotchap (l.) im Spiel gegen Cardiff City @Maxppp

Armel Bella-Kotchap vollzieht die Transferwende und unterschreibt statt beim FC Nantes in Italien. Hellas Verona verkündet die Verpflichtung des 23-jährigen Innenverteidigers, der per Leihe vom FC Southampton an den Gardasee wechselt. Laut Hellas besteht für den Anschluss an die Leihe eine Kaufoption in nicht genannter Höhe.

Hellas Verona FC
WILLKOMMEN ARMEL! 🇩🇪

#WelcomeBellaKotchap #WeAreHellas #DaiVerona
Die Saints hofften zuletzt auf eine Ablöse von rund zehn Millionen Euro. In einem ähnlichen Rahmen dürfte sich nun auch die Kaufoption bewegen. Für Bella-Kotchap geht es nach Stationen in der Niederlande und England in Italien weiter. Um den zweifachen DFB-Nationalspieler hatten auch Borussia Mönchengladbach und der Hamburger SV diesen Sommer zwischenzeitlich gebuhlt.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
