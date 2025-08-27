Augsburg: Viele Angebote für Wagner

Noch bevor er beim FC Augsburg landete, konnte sich Sandro Wagner vor Anfragen kaum retten. Das bestätigt der 37-Jährige im Interview mit der ‚Sport Bild‘. „Als Trainer war es ein Prozess über anderthalb Jahre, in denen ich immer mal wieder Kontakt zu Klubs hatte, bevor ich mich entschieden habe. Wobei ich auch sagen muss: Keiner der Vereine wusste, was ich wirklich kann.“

Die Fuggerstädter bekamen am Ende die Zusage – auch, weil Geschäftsführer Michael Ströll den gebürtigen Münchner überzeugen konnte. „Er war extrem gut vorbereitet, hatte jedes Interview von mir gelesen, mit vielen meiner Wegbegleiter telefoniert. […] Mir war danach aber sofort klar: Das passt. Das versuche ich jetzt zu rocken.“ Der Auftakt ist Wagner und dem FCA geglückt, im Pokal gegen den Halleschen FC (2:0) und in der Liga gegen den SC Freiburg (3:1) gab es jeweils einen Sieg.