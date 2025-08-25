Fortuna: Neuer Stürmer im Anflug?

Bei Fortuna Düsseldorf könnte in der Offensive noch einmal Bewegung reinkommen. Wie das Portal ‚West London Sport‘ berichtet, ist der Zweitligist einer von drei Bewerbern für Stürmer Zan Celar (26). Bei den Queens Park Rangers spielt der Angreifer keine Rolle mehr, im Raum steht eine Leihe mit Kaufoption.

In Konkurrenz tritt die Fortuna mit Pogon Stettin aus Polen und SK Slovan Bratislava aus der Slowakei. Celar war vor einem Jahr vom FC Lugano zum englischen Zweitligisten gewechselt, konnte dort aber lediglich zwei Treffer erzielen. In Düsseldorf könnte er den zu Dynamo Dresden abgewanderten Vincent Vermeij (31) ersetzen.