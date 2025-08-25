BVB: Chukwuemeka & Anselmino beim Medizincheck

Bei Borussia Dortmund steht die Verpflichtung von Carney Chukwuemeka (21) und Aarón Anselmino (20) vom FC Chelsea unmittelbar bevor. Laut dem ‚kicker‘ ist Chukwuemeka gestern am späten Abend bereits in Dortmund gelandet, Anselmino soll folgen. Beide werden heute den Medizincheck bei Schwarz-Gelb absolvieren.

Während Anselmino per Leihe ohne Kaufoption an die Strobelallee wechselt, läuft es bei Chukwuemeka auf einen dauerhaften Transfer hinaus. Der Engländer hatte bereits im vergangenen halben Jahr für den BVB gespielt und dabei einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Dem Vernehmen nach überweist Dortmund 25 Millionen Euro an die Stamford Bridge.