Heute großes Treffen: Bayerns Plan für die Offensive

Beim FC Bayern könnte am heutigen Montag noch einmal Schwung in die Verpflichtung eines neuen Offensivspielers kommen. Der ‚kicker‘ berichtet, dass bei der Aufsichtsratssitzung, die am Nachmittag stattfindet, unter anderem über das verfügbare Budget und die Vorgehensweise für das restliche Transferfenster gesprochen werden soll.

Trotz der öffentlich formulierten Vorgabe von Uli Hoeneß, sich auf eine Leihe zu fokussieren, sowie der Absage des VfB Stuttgart sei kürzlich erneut „intensiver“ über Nick Woltemade (23) diskutiert worden. Bei Christopher Nkunku (27) gebe es intern derweil auch Vorbehalte, ohnehin will der FC Chelsea aber nur verkaufen.

Weitere Kandidaten sind unter anderem Malick Fofana (20/Olympique Lyon), Nicolas Jackson (24/FC Chelsea) und Jadon Sancho (25/Manchester United). Klar ist, die Bayern wollen unbedingt noch nachlegen. Einige Spieler, darunter Harry Kane (32), „nehmen den kleinen Kader […] mit Bedenken wahr“, schreibt der ‚kicker‘.