Menü Suche
Kommentar 44
Bundesliga

Heute großes Treffen: Bayerns Plan für die Offensive

Der FC Bayern will in der Offensive noch nachrüsten, doch die Zeit drängt. Zum Wochenstart findet ein richtungsweisendes Meeting statt.

von David Hamza - Quelle: kicker
1 min.
Max Eberl im Gespräch mit Uli Hoeneß @Maxppp

Beim FC Bayern könnte am heutigen Montag noch einmal Schwung in die Verpflichtung eines neuen Offensivspielers kommen. Der ‚kicker‘ berichtet, dass bei der Aufsichtsratssitzung, die am Nachmittag stattfindet, unter anderem über das verfügbare Budget und die Vorgehensweise für das restliche Transferfenster gesprochen werden soll.

Unter der Anzeige geht's weiter

Trotz der öffentlich formulierten Vorgabe von Uli Hoeneß, sich auf eine Leihe zu fokussieren, sowie der Absage des VfB Stuttgart sei kürzlich erneut „intensiver“ über Nick Woltemade (23) diskutiert worden. Bei Christopher Nkunku (27) gebe es intern derweil auch Vorbehalte, ohnehin will der FC Chelsea aber nur verkaufen.

Weitere Kandidaten sind unter anderem Malick Fofana (20/Olympique Lyon), Nicolas Jackson (24/FC Chelsea) und Jadon Sancho (25/Manchester United). Klar ist, die Bayern wollen unbedingt noch nachlegen. Einige Spieler, darunter Harry Kane (32), „nehmen den kleinen Kader […] mit Bedenken wahr“, schreibt der ‚kicker‘.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (44)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
FC Bayern
Christopher Nkunku
Nick Woltemade

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
FC Bayern Logo FC Bayern München
Christopher Nkunku Christopher Nkunku
Nick Woltemade Nick Woltemade
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert