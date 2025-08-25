Bestätigt: BVB löst Mislintat-Vertrag auf

Borussia Dortmund und Ex-Mitarbeiter Sven Mislintat haben sich auf eine Vertragsauflösung des noch bis 2028 gültigen Arbeitspapiers geeinigt. Das berichten die ‚Ruhr Nachrichten‘, denen zufolge Sportchef Lars Ricken den Vorgang bestätigt hat. Mislintat streicht Ende des Monats eine entsprechende Abfindung ein. Ursprünglich standen dem Technischen Direktor noch insgesamt drei Millionen Euro Gehalt zu.

Der 52-Jährige war am 6. Februar dieses Jahres von der Borussia freigestellt worden, nachdem es immer wieder Meinungsverschiedenheiten in der Führungsetage gegeben hatte. Mislintat wurde vorgeworfen, in andere Kompetenzbereiche eingegriffen zu haben. Zudem gab es hinter vorgehaltener Hand die Gerüchte, Mislintat wolle sich Sebastian Kehls Job als Sportdirektor schnappen.