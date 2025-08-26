Medizincheck absolviert: Bayer schnappt sich Ex-Real-Star Vázquez

Seit dem Abgang von Jeremie Frimpong (24) zum FC Liverpool war Bayer Leverkusen auf der Suche nach einem neuen Rechtsverteidiger. Schließlich steht Trainer Erik ten Hag mit Arthur (22) nur ein nomineller Spieler für diese Position zur Verfügung. Nun holt man einen echten Kracher an Bord.

Unter der Anzeige geht's weiter

Wie Fabrizio Romano berichtet, ist der Wechsel von Lucas Vázquez zum Vizemeister in trockenen Tüchern. Der 34-Jährige schließt sich ablösefrei der Werkself an. Sogar der Medizincheck wurde bereits im Geheimen absolviert. Die Unterschrift soll am heutigen Dienstag erfolgen.

Update (08:03 Uhr): Laut Romano unterzeichnet der Spanier einen Zweijahresvertrag in Leverkusen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Bis zum Sommer stand Vázquez bei Real Madrid unter Vertrag. Mit dem weißen Ballett gewann er zahlreiche Titel, darunter fünfmal die Champions League. Sein Arbeitspapier wurde nach der Verpflichtung von Trent Alexander-Arnold (26) nicht mehr verlängert. Nun wird er die Bundesliga mit königlichem Flair bereichern.