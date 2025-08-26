Menü Suche
Kommentar
La Liga

Palace holt 50-Millionen-Angreifer

von Aaron Schlütter - Quelle: Fabrizio Romano
Yeremy Pino im Spanien-Trikot @Maxppp

Crystal Palace steht kurz vor der Verpflichtung von Flügelspieler Yéremy Pino (22) vom FC Villarreal. Laut Fabrizio Romano befinden sich die Klubs in fortgeschrittenen Gesprächen. Der Deal soll für knapp 50 Millionen Euro über die Bühne gehen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Bei den Eagles würde der Spanier auf Eberechi Eze (27) folgen, der für 78 Millionen zum FC Arsenal gewechselt ist. Pino steht seit 2019 bei Villarreal unter Vertrag und steuerte in der vergangenen Saison in 35 Einsätzen vier Tore und zehn Vorlagen bei.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

La Liga
Premier League
Villarreal
Crystal Palace
Yeremi Pino

Weitere Infos

La Liga La Liga
Premier League Premier League
Villarreal Logo FC Villarreal
Crystal Palace Logo Crystal Palace
Yeremi Pino Yeremi Pino
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert