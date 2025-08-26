Palace holt 50-Millionen-Angreifer

Crystal Palace steht kurz vor der Verpflichtung von Flügelspieler Yéremy Pino (22) vom FC Villarreal. Laut Fabrizio Romano befinden sich die Klubs in fortgeschrittenen Gesprächen. Der Deal soll für knapp 50 Millionen Euro über die Bühne gehen.

Bei den Eagles würde der Spanier auf Eberechi Eze (27) folgen, der für 78 Millionen zum FC Arsenal gewechselt ist. Pino steht seit 2019 bei Villarreal unter Vertrag und steuerte in der vergangenen Saison in 35 Einsätzen vier Tore und zehn Vorlagen bei.