Nkunku-Deal: Neue Konkurrenz für den FCB

Zwar ist sich der FC Bayern schon länger mit Angreifer Christopher Nkunku vom FC Chelsea einig, jedoch kommt für den Ligaprimus nur eine Leihe infrage. Das wiederum passt den Blues nicht, die ihre Shoppingtour fortsetzen wollen und dafür frische Einnahmen brauchen. Daher fordert Chelsea 35 bis 40 Millionen Euro für den 27-Jährigen. Ein erstes Leihangebot der Bayern wurde bereits abgelehnt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Bundesligakonkurrent RB Leipzig witterte die Chance, die Bayern auszustechen. Obwohl der Offensivspieler offen für eine Rückkehr zu seinem Ex-Klub sein soll, verlief auch diese Spur bisher im Sande. Auch Tottenham Hotspur beschäftigt sich mit Nkunku.

Mit Aston Villa hat sich laut Fabrizio Romano nun ein weiterer Verein nach dem Franzosen erkundigt. Trotz der Verpflichtung von Stürmer Evann Guessand (24), der für bis zu 35 Millionen Euro vom OGC Nizza kam, haben die Villans noch großen Bedarf in der Offensive. Denn neben Leon Bailey (28/Leihe zur AS Rom) haben auch Jacob Ramsey (24/für 46 Millionen zu Newcastle United) sowie Marco Asensio (29/Leihende) und Marcus Rashford (27/Leihende) den Verein verlassen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Auch bei einem weiteren Deal konkurrieren die beiden Vereine: Neben Nkunku steht auch Stürmer Nicolas Jackson (24/FC Chelsea) auf dem Zettel der Bayern und der Villans.