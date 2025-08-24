Verlässt auch Baumgartner RB?

Das 0:6-Debakel von RB Leipzig gegen den FC Bayern München konnte Christoph Baumgartner nach seiner Einwechslung genauso wenig verhindern wie seine Kollegen zuvor. Trotz des Kollektivversagens hat der Österreicher einen Markt. Ein Landsmann hat es auf Baumgartner abgesehen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Wie Sacha Tavolieri berichtet, hat Crystal Palace starkes Interesse an dem Mittelfeldspieler. Die Eagles haben Baumgartner als Alternative für den festgefahrenen Transfer von Bilal El Khannouss auf der Liste, der wiederum Verehrer in Leipzig hat.

Bei Palace steht der Österreicher Oliver Glasner an der Seitenlinie, der Baumgartner noch aus der Bundesliga kennt. Absolut gesetzt ist der 26-Jährige am Cottaweg nicht, sein Vertrag läuft noch bis 2028.